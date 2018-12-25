РИАМО - 25 дек. В текущем году на Московской железной дороге (МЖД) зафиксирован рост перевозок пассажиров на 3,1%, до почти 740 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Пассажиропоток составил 739 миллионов человек, что на 3,1% превышает показатель прошлого года, при этом количество пассажиров в пригородном сообщении выросло на 3% и составило 714 миллионов, а в дальнем – на 11,3%, до 24,6 миллиона», – говорится в сообщении.

На МЦК «Ласточки» с начала года перевезли 127 миллионов пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году запланировано сократить интервал движения электропоездов в часы пик до четырех минут, что, по предварительным оценкам, позволит увеличить количество рейсов до 484 в будние дни, это на 130 больше, чем сейчас.

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры МЖД стала одной из самых крупных за последние годы и составила 115 миллиардов рублей. С начала года отремонтировано более 480 километров пути, уложено свыше 200 стрелочных переводов. Модернизация инфраструктуры повысила скорость движения поездов на участке протяженностью более 300 километров. В рамках обновления парка поездов на МЖД поставлено 35 электропоездов «Ласточка» и 51 локомотив новейших серий.

Благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры в МТУ в 2018 году реализован ряд проектов. Так, 21 декабря ОАО «РЖД», правительство Москвы и Подмосковья дали старт ускоренному движению пригородных поездов между Москвой и Одинцовым. Запуск экспрессов – шаг навстречу к реализации проекта МЦД-1 Одинцово – Лобня.

Кроме того, в этом году в тактовом режиме запустили экспрессы на участках Москва – Усово Белорусского направления и Царицыно – Подольск Курского направления. За счет развития участка Авиационная – Аэропорт «Домодедово» начали курсировать дополнительные электропоезда в аэропорт, аэроэкспрессы стали меньше времени находиться в пути.

С начала года в рамках программы РЖД и правительства Москвы по интеграции Московского центрального кольца (МЦК) с пригородным железнодорожным сообщением на четырех радиальных направлениях МЖД открыты остановочные пункты: «Окружная» на Савеловском, «Ленинградская» на Рижском, «Новохохловская» на Курском, «Карачарово» на Горьковском.

Позитивная динамика зафиксирована и в грузовой работе. По предварительной оценке, погрузка по итогам года составит 70,4 миллиона тонн грузов, что более чем на 4% превышает уровень 2017 года. Отмечен рост перевозки грузов в контейнерах на 17,2%, в том числе за счет открытия первой очереди терминально-логистического центра «Восточный» на станции Электроугли МЖД.

«Отмечен рост еще одного ключевого показателя – производительности труда, который выше к уровню прошлого года на 7,4%. Это способствует развитию Московской агломерации, так как обеспечивается быстрая и устойчивая связь столицы с пригородными городами. И одними из масштабных проектов станет реализация первых этапов МЦД-1 и МЦД-2», – заключается в сообщении.