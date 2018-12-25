РИАМО - 25 дек. Щелковский суд 21 января рассмотрит вопрос о лишении родительских прав матери, бросившей ребенка в подъезде дома в подмосковном Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

В октябре во втором подъезде многоэтажного дома на улице Комарова в Щелкове жильцы нашли полуторагодовалого мальчика. Местные жители сообщили об этом в правоохранительные органы, которые установили личность мальчика и его матери. Ею оказалась 40-летняя гражданка Украины Татьяна Гринишак.

«Вопрос о лишении родительских прав будет решен на судебном заседании 21 января. Каким будет это решение, сейчас сказать сложно, поскольку Гринишак желает забрать ребенка, в этом ее поддерживает тетя из Иркутской области, которая готова оказывать маме поддержку в воспитании ребенка», – говорится в сообщении.

Во вторник Щелковский суд вынес приговор в отношении мамы, оставившей малыша в подъезде жилого дома. Ее признали полностью виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности» и статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Гринишак привлечена к наказанию в виде штрафа 40 тысяч рублей. Она освобождена из-под стражи в зале суда.

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