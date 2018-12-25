РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В подмосковном Подольске на улице Кирова образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 18:50 во вторник на улице Кирова в Подольске движение затруднено от поворота с улицы Академика Доллежаля на Варшавское шоссе и до дома №41 по улице Кирова. Средняя скорость движения на данном участке – 10 километров в час.

Помимо этого, пробка образовалась и в самом центре горокруга. Движение затруднено от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице. Также на данный период времени в горокруге произошло два ДТП: на улице Орджоникидзе и на съезде с Домодедовского шоссе на Симферопольское.