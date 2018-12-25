РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. В нынешнем году в многоквартирных домах подмосковной Балашихи заменили свыше 40 лифтов, работы проводились в рамках программы капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2018 году в программу капитального ремонта по замене лифтов в Балашихе вошли 20 домов. С начала года успели заменить 43 лифта в многоквартирных домах городского округа», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что еще 30 лифтов по заявке на капремонт 2018 года заменят в 2019 году.

По заявке капитального ремонта 2019 года в 10 многоквартирных домах Балашихи планируют заменить 39 лифтов.