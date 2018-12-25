РИАМО - 25 дек. В стоматологической поликлинике на севере Москвы в вентиляции произошло задымление, в целях безопасности персонал клиники эвакуировал всех посетителей, пострадавших в результате происшествия нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В 17:20 в здании по адресу: 2-я Квесисская улица, дом 4, в вытяжке было тление пыльных отложений на площади около одного квадратного метра. Происшествие без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до приезда пожарно-спасательных подразделений персонал клиники провел самостоятельную эвакуацию посетителей, всего около 50 человек.

По данным открытых источников, по данному адресу находится стоматологическая поликлиника.