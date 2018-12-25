РИАМО - 25 дек. Посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров могут бесплатно отправить свою фотографию в любую точку мира, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

«Благодаря установленной в павильоне фотокомнате, любой посетитель может сфотографироваться в стиле рекламной кампании Московских центральных диаметров – Duoton, отправить фотографию по электронной почте или распечатать ее и при желании абсолютно бесплатно отправить друзьям и родственникам в любую точку мира», – отмечается в сообщении.

Сотрудники павильона не только наклеят марку, но и в случае необходимости подскажут индекс точки назначения открытки. В павильоне постарались реализовать все смелые идеи и объединить последние технологические новинки – мэппинг, голограммы, систему проекций, VR и технологию дополненной реальности.

«Фотографии из демонстрационного павильона разлетятся по всей стране и миру и расскажут получателям, о том, как развивается Москва. Помогать делиться радостью – это наша самая приятная миссия! Благодаря своей широкой сети «Почта России» может доставить приветы друзьям и родным даже в самые удаленные уголки страны», – заявил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Проект реализуется столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с ФГУП «Почта России».

Московские центральные диаметры – новый транспортный проект, в реализации которого участвуют правительство Москвы, ОАО «РЖД», правительство Московской области, министерство транспорта РФ и ГУП «Московский метрополитен». Оператором перевозок будет АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

МЦД станет новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

График работы МЦД будет выстроен, как в столичном метро, – с 05:30 до 01:00. Для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10–12%.