РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В подмосковном Подольске депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил качество ремонта в подъезде одного из домов на улице Курской, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках рабочей встречи с директором управляющей компании «МУЖРП №5» Алексеем Солововым проверили качество работ, выполненных по губернаторской программе «Мой подъезд» на улице Курской в доме №4А. В подъезде дома был осуществлен ремонт входной группы, установлены камеры видеонаблюдения, подключена система «Безопасный регион», отремонтирован пол, покрашены стены и потолки, заменены оконные блоки и осветительные приборы на энергосберегающие, отремонтированы клапаны мусоропровода», – сказал Максимович.

Он отметил, что данная управляющая компания в текущем году обновила 32 подъезда. Программа «Мой подъезд» реализуется в Подмосковье третий год подряд и подразумевает ремонт 157 тысяч подъездов. В нынешнем году в программу были включены 30 тысяч подъездов, из которых свыше 1,2 тысяч – в Подольске.

«Адресный перечень подъездов, требующих ремонта, формируется на основании решений собственников помещений на общих собраниях проживающих, а также по предписаниям Госжилинспекции Подмосковья и результатам штатных обследований жилого фонда управляющими компаниями. Жители сами выбирают и согласовывают все виды предстоящего ремонта, а также работы капитального характера», – пояснил Максимович.