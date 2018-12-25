РИАМО - 25 дек. На территории Дубны завершилось строительство первого в стране завода по производству медицинской техники для лучевой терапии, говорится в сообщении пресс-службы Главгостройнадзора Московской области.

После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний, заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано заводу по производству медицинской техники для лучевой терапии, который возведен на улице Приборостроителей в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна».

«Застройщиком первого в России завода по производству медицинской техники для лучевой терапии онкологических заболеваний является ООО «Фабрика радиотерапевтической техники». Финансирование строительства осуществлялось за счет собственных средств инвестора», – отмечается в сообщении.

Площадь здания переменной этажности (1-2) составила 2316 квадратных метров. Завод предназначен для локализации на территории РФ производства медицинских линейных ускорителей.

«Здесь будет производиться сборка ускорителей из комплектующих. Медицинские линейные ускорители используются для лучевой терапии злокачественных новообразований высокоэнергетическими пучками фотонов и электронов», – перечисляется в материале.

На прилегающей территории выполнено благоустройство.

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию. На заводе будет создано 50 новых рабочих мест», – подчеркнул начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.