РИАМО – 25 дек. С начала текущего года в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Дзержинского поступило свыше 60 тысяч вызовов, сообщил глава муниципального образования Виталий Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

«В 2018 году в дзержинскую службу ЕДДС поступило более 60 тысяч вызовов, из них операторы системы-112 обработали порядка 30 тысяч обращений граждан. Немногим больше звонков от населения приняли оперативные дежурные ЕДДС», – написал Панаморенко.

Он добавил, что все сотрудники учреждения прошли специальное обучение. По словам Панаморенко, приобретенные навыки постоянно закрепляются на тренировках, которые проводятся в течение года.

«Сегодня на обработку одного звонка сотрудникам дзержинской ЕДДС в среднем требуется 1 минута 36 секунд, что почти в полтора раза меньше, чем в прошлом году (2017 году – ред.)», – заключил Панаморенко.