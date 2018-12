РИАМО – 25 дек. Академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева снял клип на свою кавер-версию рождественского хита Джорджа Майкла Last Christmas, сообщает Газета.ru.

«Съемки клипа прошли ранее на катке на Красной площади. Как пояснил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, выход клипа приурочен не только к Новому году, но и ко второй годовщине со дня смерти Джорджа Майкла», – говорится в сообщении.

Джордж Майкл (настоящее имя – Георгиос Кириакос Панайоту) умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53-х лет.

Самыми популярными синглами стали Careless Whisper, Jesus To A Child, Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-Go, а также записанная совместно с американской певицей Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me).