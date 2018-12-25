РИАМО - 25 дек. Участники проекта «Московское долголетие» установили новый рекорд на празднике в парке «Сокольники», где 200 горожан старшего поколения смастерили 9631 снежинку за 30 минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточняется в материале, результат зафиксировал генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов. В празднике приняли участие более 7 тысяч москвичей старшего поколения. Для них организовали мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек из фетра, колпаков Деда Мороза, снежных шаров и рождественских венков. Кроме того, на мероприятии наградили победителей конкурса «Лучшая снежинка».

«Это первый Новый год, который участники проекта «Московское долголетие» отмечают вместе. Несмотря на прохладную погоду, в душе у тысяч людей очень тепло, ведь благодаря проекту мэра Москвы участники нашли новых друзей, открыли и развили в себе новые способности. В следующем году проект будет продолжен и будут открыты новые направления», – сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

В большом праздничном концерте приняли участие Дмитрий Маликов, Зара, Александр Буйнов, Ольга Кормухина, группа «Новые самоцветы» и Инна Маликова, вокальный коллектив Russian Acapella Band. Кроме того, гостей поздравили члены общественного совета проекта «Московское долголетие» – депутат Мосгордумы Вера Шастина, певец Марк Тишман и стилист Дмитрий Винокуров.

Праздник завершился флешмобом «Сияние долголетия». В нем приняли участие свыше 200 человек. Они выпустили в небо светящиеся воздушные шары с логотипом проекта.

К проекту «Московское долголетие», который стартовал в марте 2018 года, присоединились 182 тысячи горожан старшего поколения. Чтобы стать участником и записаться в секции и кружки, необходимо прийти в любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича. Записаться можно и во время открытых уроков в парках столицы. С нового года это также можно будет сделать в местах проведения занятий.