РИАМО – 25 дек. Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета обнаружили, что стволовые клетки с более интенсивной выработкой определенных белков могут стимулировать работу иммунитета, сообщает Газета.ru.

Авторы занимаются разработками в области генных и клеточных технологий, направленных на создание новых методов лечения онкологических заболеваний человека и животных. Одно из таких направлений – это применение мезенхимных стволовых клеток (МСК) человека для целевой доставки противоопухолевых агентов.

«МСК – это стволовые клетки, которые содержатся преимущественно в костном мосте и жировых тканях и могут избегать иммунного распознавания. В лабораторных условиях МСК можно изменять, меняя генетическую программу, и задавать им определенные цели», – говорится в сообщении.

Так, используя МСК в качестве челноков, можно доставлять цитокины и специальные белки даже в труднодоступные места, где они могут избирательно уничтожать опухолевые клетки и активировать иммунную систему организма для борьбы с опухолью. Цитокины – это специфические белки, с помощью которых клетки иммунной системы обмениваются информацией, в том числе для запуска иммунитета.

В ходе работы авторы выделили из жировой ткани человека МСК и генетически модифицировали их для более интенсивной выработки цитокинов. Чтобы проверить работу иммунных клеток, ученые использовали клетки периферической крови человека, которые были культивированы в лаборатории. После этого авторы окрасили клетки на маркеры активации и облучили их ультрафиолетом, чтобы по интенсивности флуоресценции определить концентрацию цитокинов.

«Мы представили первые данные исследований in vitro, которые показывают, что МСК со сверхэкспрессией цитокина интерлейкин-2 способны активировать иммунные клетки. В таком случае повышается количество «включенных» Т-лимфоцитов, натуральных киллеров и ТНК-клеток, которые отвечают за уничтожение опухолевых клеток», — рассказал руководитель проекта Валерий Соловьев.