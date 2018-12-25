РИАМО- 25 дек. Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в предновогоднем обеде для обсуждения рабочих вопросов, сообщает Газета.ru.

Во вторник лидеры двух стран проводят встречу в Кремле.

«Проблемы, которые есть между нами, порой возникают не здесь. Мы вовлечены в мировой оборот событий. Но как всегда, понимая эти проблемы, мы найдем решение», – заявил Лукашенко.

В свою очередь, российский лидер предложил сначала дать возможность делегациям обсудить необходимые детали.

«А я вас хочу пригласить на рабочий обед. Предновогодний», – дополнил Путин.

Ожидается, что на мероприятии президенты России и Белоруссии обсудят конфликтную ситуацию, связанную с российским налоговым маневром.