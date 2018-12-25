РИАМО - 25 дек. Управляющая организация из Одинцова устранила нарушения в содержании подъездов жилого дома на улице Маршала Бирюзова после проверки сотрудников Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков пояснил, что данные нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки по обращению жителей вышеуказанного дома.

«До выезда на место государственных жилищных инспекторов советом дома был проведен осмотр мест общего пользования МКД, результаты осмотра многоквартирного дома стали поводом для обращения в областное надзорное ведомство», – отмечается в сообщении.

В ходе выездной внеплановой проверки данного многоквартирного дома государственными жилищными инспекторами установлено, что входная группа подъезда №1 находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, частично отсутствовало плиточное покрытие на лестничных ступенях.

«Было выявлено также частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя цоколя по всему периметру дома, стены спуска на парковку также находились в неудовлетворительном состоянии. В пожарных шкафах всех подъездов почти на всех этажах отсутствовали пожарные рукава, что противоречит нормам противопожарной безопасности», – дополняется в сообщении.

По словам Сокова, нарушения, допущенные управляющей компанией в содержании многоквартирного дома, угрожают состоянию несущих конструкций и инженерных систем.

«Сокращают сроки эксплуатации дома, но, самое главное, неукомплектованность пожарных шкафов увеличивают вероятность ЧП при возникновении пожара в жилом здании», – напомнил руководитель Госжилинспекции Московской области.

По результатам проверки выдано предписание на устранение выявленных нарушений, составлен акт, в адрес АО «Управление жилищного хозяйства» возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.1.3 КоАП Российской Федерации об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

«На данный момент дело находится на рассмотрении в мировом суде. В случае, если управляющая организация будет признана виновной в совершении правонарушения, ей грозит наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 250 до 300 тысяч рублей», – добавил Соков.

Тем не менее, контрольная проверка, проведенная жилищными инспекторами в установленные сроки, показала, что законные требования Госжилинспекции Московской области исполнены в полном объеме.