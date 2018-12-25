РИАМО - 25 дек. Каждый день в столице проходит около 70 крупных творческих событий – это различные фестивали, выставки и концертные гастроли, у города одна из самых насыщенных культурных повесток в мире, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«У нас насыщенный мегаполис. В среднем ежедневно в столице проходит 70 крупных творческих событий – фестивали, вернисажи, выставки, премьеры, гастроли. И это только то, что проходит дополнительно и является важными и заметными событиями. Это не отменяет постоянной работы наших учреждений культуры», - сказал в эфире телеканала «Москва 24» Кибовский.

Он добавил, что у Москвы одна из самых насыщенных культурных повесток в мире. А такая насыщенная культурная программа заставляет все время искать новые возможности и новые подходы в культурном плане.

В новогодние праздники в столице всего пройдет свыше 400 мероприятий, праздничные площадки города готовы принять около 10 миллионов человек. С 31 декабря по 2 января главной праздничной площадкой будет улица Тверская, которая станет пешеходной. Программа праздничных мероприятий была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в специальном голосовании на «Активном гражданине».

В столице до 13 января также проходит главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.