РИАМО - 25 дек. Рабочие завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, расположенного на улице Смоленская в поселке Уваровка городского округа Можайск, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Спортивный объект построен в рамках государственной программы за счет областного бюджета. Заказчиком выступает Администрация городского округа Можайск.

«В двухэтажном здании ФОКа, общая площадь которого составляет 2304 квадратных метров, помимо бассейна на шесть дорожек имеется пункт проката лыж, вестибюли-грелки с кабинками для переодевания, буфет, тренерские, раздевалки с душевыми и другие технические помещения», - уточнил Гарибян.

Бассейн в ФОКе смогут посещать более 60 человек в смену. На прилегающей территории выполнено благоустройство, организована открытая гостевая автостоянка.