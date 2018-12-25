РИАМО - 25 дек. Подмосковье заняло первое место в группе «Финансово-экономические центры и сырьевые экспортоориентированные регионы» рейтинга регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции в 2017 году, в общем рейтинге Московская область заняла второе место, сообщается на сайте комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Министерство экономического развития Российской Федерации представило рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2017 году.

«Московская область заняла в рейтинге второе место после Республики Татарстан, поднявшись с четвертого места в 2016 году. Также в пятерку лидеров вошли Москва, Омская область и Удмуртская Республика», — говорится в сообщении.

В соответствии с уровнем социально-экономического развития подготовлены групповые рейтинги регионов. Московская область, вошедшая в группу «Финансово-экономические центры и сырьевые экспортоориентированные регионы», заняла в ней первое место. Также к данной группе отнесены Москва, Санкт-Петербург и крупные нефтегазодобывающие регионы.

Правительство Московской области продолжает работу по развитию конкуренции, снижению административных барьеров и улучшению условий ведения предпринимательства в регионе.