РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. В подмосковном Подольске управляющая компания ООО «Центр ЖКУ» проведет новогоднюю елку в микрорайоне Кузнечики 26 декабря, сообщается в группе управляющей компании в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей Подольска 26 декабря на новогоднюю детскую елку, которая будет проходить в микрорайоне Кузнечики. В программе будет праздничное представление, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и многое другое. Начнется мероприятие в 12:00», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут принять участие в мероприятии, которое будет проходить по адресу: микрорайон Кузнечики, улица Генерала Стрельбицкого, дом №8.