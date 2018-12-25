РИАМО - 25 дек. Российского хоккеиста Вячеслава Кулемина ограбили в центре Москвы, у него похитили дорогой смартфон, а также свыше 1 миллиона рублей, сообщает во вторник ТАСС.

«На Цветном бульваре к Кулемину подошел некий человек и попросил рассказать таксисту, как проехать на Земляной вал, спортсмен выполнил эту просьбу. В знак благодарности незнакомец обнял его и уехал на такси. После этого Кулемин обратил внимание на отсутствие у него телефона iPhone 6. Его номер был привязан к ряду банковских карт, и вскоре с них были списаны деньги на общую сумму более 1 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По подозрению в преступлении задержан приезжий из Дагестана 1979 года рождения.