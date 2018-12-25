РИАМО - 25 дек. Жилой дом №5 в микрорайоне 10-10А городского округа Реутов переменной этажности получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«После завершения итоговой проверки и устранения замечаний дому №5, входящему в состав жилого комплекса «Новокосино-2», выдан ЗОС», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком 10-секционного дома является ООО «ЭкспертСтрой». Площадь новостройки составляет 80,7 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 1118 квартир, жилая площадь которых – 52,2 тысячи квадратных метров.

На первом этаже располагается зона нежилых помещений общественного назначения. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. На прилегающей территории выполнено благоустройство, обустроено парковочное пространство.

«Жилой дом готовится к вводу в эксплуатацию. Свои квартиры в нем получат 1118 дольщиков», – пояснил Гарибян.