РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 дек. Акция по сбору донорской крови для оказания медицинской помощи онкобольным детям Подмосковья пройдет в микрорайоне ВНИИПО подмосковной Балашихи 3 января 2019 года, сообщается на странице Балашихинского благочиния Московской епархии РПЦ в социальной сети Facebook.

«Третьего января 2019 года с 9:00 до 12:00 в доме №3 микрорайона ВНИИПО Балашихи пройдет сбор крови в рамках Епархиальной донорской акции в помощь онкобольным детям Подмосковья. Вот уже 10 лет в начале января мы сдаем кровь для детей из московского областного онкодиспансера в Балашихе. Продолжительные новогодние каникулы – период самого острого дефицита донорской крови, которого с тревогой ожидают как врачи, так и пациенты», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, сдать кровь в этот день смогут все желающие совершеннолетние и физически здоровые жители Балашихи. При этом нужно взять с собой паспорт.

Телефон для справок: 8(903)611-34-55.

Медики советуют донорам накануне сдачи крови воздержаться от жирной пищи и алкоголя. Утром в день сдачи крови возможен только легкий завтрак: каша на воде и чай с печеньем без начинки.