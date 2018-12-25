РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Полицейские в Королеве задержали местного жителя, находившегося в федеральном розыске, ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Королеву в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 50-летнего местного жителя у одного из домов на улице Сакко и Ванцетти.

«В результате проверки установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями «Грабеж», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», – сказала Еруновская.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства.