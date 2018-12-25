РИАМО - 25 дек. Памятники истории Москвы на территории бывшей промзоны в районе Коптево планируется сохранить, среди них усадьба Михалково, фабрика товарищества суконной мануфактуры «Йокиш», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«На части территории производственной зоны №44 «Братцево» (бывшая территория Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева) находятся объекты культурного наследия, которые планируется сохранить и восстановить», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление правительства Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, в следующем году продолжится работа по выявлению и реставрации памятников культурного наследия. Собянин утвердил проект планировки территории бывшей Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева, где расположены исторические объекты: «Усадьба Михалково» и «Фабрика товарищества суконной мануфактуры «Йокиш», которые предполагается отреставрировать и частично приспособить под социальные нужды.

Левкин уточнил, что территория подготовки проекта планировки площадью более 17 гектаров расположена в Головинском районе и районе Коптево города Москвы. В часть проекта планировки включен объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Михалково (графа П.И. Панина), конец XVIII века, архитектор В.И.Баженов».

Кроме того, на данной территории выявлены объекты культурного наследия «Фабрика товарищества суконной мануфактуры «Йокиш», 1860-е - 1870-е года, архитекторы А.С. Каминский, М.Г. Пиотрович; начало XX века, архитектор Д.П. Сухов, - Контора, 1902 год».

«В отношении ценных градостроительных объектов будут проведены историко-культурные исследования и проведен визуально-ландшафтный анализ, по результатам которых рассмотрена возможность реконструкции в рамках специальных мер, направленных на регенерацию исторической и природной среды объектов культурного наследия, без изменения существующих габаритов зданий», — добавляется в сообщении.

За последнее годы Москва заняла лидирующую позицию по реставрации памятников архитектуры, объемы реставрации памятников в городе увеличились в десятки раз, и эта работа будет продолжена.