РИАМО - 25 дек. Свидетельства на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека» получат еще 32 работника системы здравоохранения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Вручение свидетельств пройдет в доме правительства Подмосковья 26 декабря.

«Свидетельства на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека» мы вручим еще 32 специалистам системы здравоохранения Московской области. Всего в этом году такая мера поддержи оказана 280 медработникам», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, программа «Социальная ипотека» призвана улучшить жилищные условия сотрудников сферы здравоохранения, работающих в медучреждениях Подмосковья.

«С начала реализации программы «Социальная ипотека» – с 2016 года и до конца 2018-го – свидетельства на получение жилищной субсидии получили порядка 800 медицинских работников Подмосковья. Создавая достойные условия труда на местах, мы сможем поддержать тех, кто уже работает в наших учреждениях, и заинтересовать новых квалифицированных специалистов», – подчеркнул Матвеев.

В рамках программы государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, специалисту остается только гасить проценты по кредиту.

Наряду с «Социальной ипотекой» в Московской области также предусмотрены другие меры поддержки медиков: «Земский доктор» – для врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также так называемая «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.