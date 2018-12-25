РИАМО – 25 дек. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не поддерживает регулярных контактов с президентом России Владимиром Путиным, который в августе посетил ее свадьбу, сообщает Газета.ru.

«Я искренне была рада, что он был частным гостем на частном торжестве. Однако с тех пор мы не вступали в контакт», – сказала Кнайсль.

Министр также отметила, что многие спрашивали, обсуждала ли она с Путиным инцидент в Керченском проливе.

«Я этого не делаю, так как у меня нет с ним рабочих отношений. Речь идет не о том, как я лично оцениваю российскую политику, а о том, какова европейская и австрийская позиция в отношении России», – отметила глава МИД.

Путин посетил церемонию бракосочетания Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия 18 августа по пути на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Президент России подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.