РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 дек. В текущем году семь детей-сирот из подмосковного Королева получили квартиры по достижению 18-летнего возраста, сообщил во вторник на административном совещании заместитель руководителя администрации городского округа Игорь Трифонов.

Жилье сиротам выдают в рамках областной государственной программы «Жилище». Квартиры полностью отремонтированы и оборудованы всем необходимым для проживания, 60 % из них находятся в новостройках.

«В 2018 году в Королеве жилье получили уже семь детей-сирот по достижению 18 лет. В будущем году (2019 году – ред.) запланировано, что квартиры получат 15 человек, сейчас ведутся переговоры со строителями, чтобы обеспечить детей-сирот квартирами в новых домах», – сказал Трифонов.