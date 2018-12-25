РИАМО - 25 дек. В Москве из-проведения праздничных фейерверков в новогоднюю ночь будут полностью перекрыты десятки улиц, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Большой Москворецкий мост от улицы Балчуг в сторону улицы Варварка. Период: с 14:00 31 декабря до 02:00 1 января. Особенности: все полосы в сторону улицы Варварка. Участок 2: Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, Москворецкая улица, площадь Васильевского спуска, Кремлевская набережная, Софийская набережная, Раушская набережная. Период: с 23:50 31 декабря до 00:10 1 января 2019 года», – отмечается в сообщении.

Также ограничат движение на улице Федосьино от дома 10 до дома 19 в период с 00:50 до 01:10 1 января 2019 года.

«Участок 4: Вологодский проезд от Хотьковской улицы до дома 97, корпус 1. Период: с 00:50 до 01:10 1 января 2019 года. Участок: Ходынское поле. Период: с 00:50 до 01:10 1 января 2019 года», – перечисляется в материале.

Помимо этого, перекроют улицу Академика Глушко от улицы Поляны до бульвара Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до дома 16 по бульвару Дмитрия Донского с 00:50 до 01:10 1 января.

«Участок 7: Проектируемый проезд №5562 от Проектируемого проезда №6455 до Валуевского шоссе. Период: с 00:50 до 01:10 1 января 2019 года. Участок 8: Физическая улица от Калужского шоссе до Солнечной улицы. Период: с 00:50 до 01:10 1 января 2019 года», – добавляется в материале.

Движение в тот же период будет ограничено на Центральной улице от дома 26 до Солнечной улицы.