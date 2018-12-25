РИАМО – 25 дек. Комиссия Мосгордумы по законодательству и регламенту будет рекомендовать депутатам 26 декабря принять законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за неоплату парковки в Москве с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

«Есть предложение поддержать данный законопроект и рекомендовать Московской городской думе принять его как в первом чтении, так и в целом», – сказала председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова.

По ее словам, данный законопроект направлен на злостных нарушителей.

«Штраф в размере 2,5 тысячи рублей зачастую не соразмерен стоимости стоянки на платной городской парковке, которая составляет от тысячи до 7 тысяч рублей за сутки. Некоторые нерадивые водители этим пользуются, платят 2,5 и стоят сколько хотят», – сказала депутат.

В ходе дискуссии замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев заявил, что в департаменте также поддерживают увеличение штрафов.

«Действующий размер наказания не удерживает человека от совершения правонарушения. Мы поддерживаем и считаем, что 5 тысяч рублей – это соразмерный штраф, но даже 5 тысяч не покроют штраф за неуплату парковки в местах повышенного тарифа», – отметил он.

В свою очередь, представитель прокуратуры Москвы Олег Буданов заявил, что замечаний по законопроекту не имеется, а коррупциогенных факторов не обнаружено.

Соответствующий проект поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях внесен на рассмотрение Мосгордумы парламентской комиссией по регламенту, правилам и процедурам.

С 15 декабря на ряде центральных улиц столицы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.