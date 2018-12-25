РИАМО – 25 дек. Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении сына известного музыканта Игоря Талькова за повторную езду в нетрезвом виде, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«В настоящее время в отношении Талькова-младшего идет расследование уголовного дела, но «нового ничего нет», — говорится в сообщении.

В конце ноября Игоря Талькова-младшего задержали за рулем Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии. Музыкант ранее уже был лишен права управления автомобилем из-за вождения в пьяном виде.