РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 дек. Королев занял третье место в рейтинге муниципальных образований Московской области по итогам работы за 2018 год, сообщается в Instagram-аккаунте главы городского округа Александра Ходырева.

Церемония объявления результатов прошла во вторник в правительстве Московской области на Высшем совете губернатора.

«Рад сообщить, что наш город занял почетное третье место! Это достижение – результат нашей общей работы, наш общий успех! Этот год стал особенным для нашего города. В честь 80-летнего юбилея при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы реализовали множество проектов в различных социальных сферах. Благодарю каждого за работу и неравнодушие!» – написал Ходырев.

Рейтинг муниципальных образований составили на основе 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».