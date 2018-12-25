РИАМО - 25 дек. В Москве водитель зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, после чего злоумышленника удалось задержать, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mazda 6, припаркованного на пересечении на проезжей части по улице Дыбенко, прижал руку полицейского стеклоподъемником водительской двери. Затем, желая скрыться, нажал педаль газа и осуществил движение, протащив сотрудника не менее 50 метров по проезжей части, причинив ему телесные повреждения в виде ссадины обеих кистей и голени», – сказала Иванова.

В результате непродолжительного преследования сотрудниками правоохранительных органов водитель был остановлен и задержан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»), добавила она.

«Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – заключила собеседник агентства.