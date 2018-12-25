РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. Власти подмосковного Подольска планируют потратить более 5 миллионов рублей на приобретение роз и гвоздик в 2019 году, сообщается на сайте госзакупок.

Муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало на своем сайте тендер на приобретение цветочной продукции, начальная (максимальная) цена которого составляет 5,6 миллионов рублей.

«Средства планируют выделить из бюджета городского округа Подольск. Поставщик определится по итогам аукциона в электронной форме 14 января 2019 года», – говорится в сообщении.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет поставить по заявкам до 31 декабря 2019 года более 30 тысяч срезанных роз, более тысячи хризантем и более 16 тысяч гвоздик. Цветы будут доставлять в комитеты администрации, а также в места проведения официальных мероприятий.