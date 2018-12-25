РИАМО - 25 дек. В минувшие выходные в подмосковных Мытищах прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой за 2 дня было продано порядка 5 тонн продуктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

В течение года ярмарки пользовались большой популярностью среди населения и, благодаря большим скидкам, объемы продаж вырастают в несколько раз, что помогает гражданам подготовить праздничные столы в преддверии Нового Года.

«На этот раз помимо привычного ассортимента продуктов питания, фермерской продукции производители из Московской области и соседних регионов представили сладкие подарки, праздничную одежду, маскарадные костюмы, обувь, новогодний текстиль, постельное белье, изделия ремесленников, а также новогодние игрушки, мишуру, гирлянды, разнообразные новогодние подарки и другие новогодние атрибуты по специальным ценам», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

На «Ценопаде» зафиксированы рекордные продажи консервированной продукции – реализовано – 2,3 тысячи штук. Речь идет о таких консервах как красная икра, омуль, сельдь, говядина тушеная, икра трески, икра минтая, икра палтуса, рагу из лососевых, скумбрия, морская капуста – всего 29 наименований.

Кроме того, наибольшей популярностью у гостей пользовалась рыба (живая, мороженая, копченая) – реализовано 1336 килограммов, овощи и фрукты – 1115 килограммов, колбасные и мясные изделия – 700 килограммов.

Завершающая социальная ярмарка «Ценопад» в этом году пройдет в подмосковном городе Раменское с 28 по 30 декабря.