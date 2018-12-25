РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 дек. Медалями «80 лет городскому округу Королев» и «100 лет службе защиты государственной тайны» наградили 6 человек: космонавта Олега Скрипочку и работников администрации муниципалитета, в том числе сотрудников отдела защиты государственной тайны, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Награждение провел руководитель администрации Юрий Копцик на последнем в уходящем году оперативном совещании в большом зале администрации городского округа.

«По традиции хочу начать совещание с поздравлений и награждений. Сегодня отметим лучших почетными грамотами от администрации города и Госдумы медалями «80 лет городскому округу Королев» и «100 лет службе защиты государственной тайны», – сказал Копцик.

Семь сотрудников администрации и ведущих предприятий муниципалитета получили грамоты за профессионализм и ответственное отношение к работе.

Также с юбилеем поздравили Героя социалистического труда и почетного гражданина города Королев Исакова Юрия Анатольевича.