РИАМО - 25 дек. В международном аэропорту «Шереметьево» в 2019 году введут в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу, также в 2019-м начнет работать терминал С1, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы аэропорта.

«Третья взлетно-посадочная полоса будет введена в 2019 году», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что терминал С1 пропускной способностью в 20 миллионов пассажиров начнет работать в следующем году, а терминал С2 введут в эксплуатацию в 2021 году.

Создать ВПП-3 «Шереметьево» решили в 2009 году. Бывший министр транспорта РФ Максим Соколов рассказывал в 2017 году, что дефицит средств на строительство ВПП-3 «Шереметьево» в 2018 году составляет 7,5 миллиардов рублей. Полосу должны были построить к началу чемпионата мира по футболу, который проходил летом этого года в России, дефицит средств планировали ликвидировать.

В июне 2018-го министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что строительство полосы должны закончить до конца года. При этом он подчеркивал, что данный вопрос является непростым и есть ряд проблем со строительством этого объекта.