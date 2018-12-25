РИАМО - 25 дек. В поселении Сосенское в новой Москве неизвестный угнал КамАЗ стоимостью свыше 1 миллиона рублей, принадлежащий фирме, похитителя разыскивают, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение об угоне поступило по адресу: Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 5. С заявлением обратился мужчина 1982 года рождения, работающий механиком в компании, которой принадлежит машина.

«Сотрудниками полиции установлено, что в период с 19:00 23 декабря до 07:00 24 декабря неизвестный по указанному адресу совершил кражу автомобиля КамАЗ 65115-L4 (владелец – АО), затем скрылся», – сообщил собеседник агентства.

Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».