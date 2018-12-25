РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 дек. Исследования всех анализов из медучреждений подмосковного Красногорска будут проводить в единой современной лаборатории с 2019 года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Представители администрации и медучреждений Красногорска 24 декабря встретились с жителями горокруга для того, чтобы обсудить с ними вопросы медицинского обслуживания. Подобные встречи ежемесячно проводятся по поручению главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной.

«В следующем году (2019 году – ред.) начнет свою работу новая современная лаборатория, в которой будут проводиться исследования анализов из всех медучреждений округа», – сказал начальник управления №8 министерства здравоохранения Московской области Вадим Бицуев.

По его словам, забор анализов, как и прежде, будет происходить на местах, но все исследования будут проводиться в едином центре.

Большинство вопросов на встрече задали жители населенных пунктов территориального управления Ильинское. Они касались работы архангельской амбулатории, а также возможности сдачи и получения результатов анализов.