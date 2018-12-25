Одно из любимых новогодних телешоу - «Новогодняя ночь» на Первом канале – в этом году вновь снималась на улицах зимней Москвы. Фоном для съемок стали ВДНХ, Манежная площадь, Большой театр, «Москва-Сити», усадьба «Царицыно» и другие. Звезды мерзли целый месяц, зато фанаты Шнура, Монеточки, Басты, Киркорова и других точно останутся довольны. Корреспонденты РИАМО побывали на съемках и узнали, кто замерз больше всех, для кого пришлось включать снег, и где снимали группировку «Ленинград».

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Самая холодная площадка

Организаторы обещают, что «Новогодняя ночь» 2019 удивит телезрителей необычными яркими номерами – Москва превратилась в одну большую съемочную площадку. Операторы снимали шикарные панорамные виды предновогодней столицы, запускали квадрокоптеры над мостами, дворцами и площадями, украшенными иллюминацией.

© Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал 1 из 2

Если в прошлом году съемки проходили под дождем, то в этом году всем пришлось померзнуть. Музыкант Баста снимался одним из первых и застал чуть ли не самую морозную ночь декабря. Ему досталась самая ветреная площадка – у «Москвы-Сити».

Легкий тулупчик и шляпа не спасли Василия – к концу съемки он едва двигал замерзшими пальцами. Однако не жаловался и не подавал вида, рассказали организаторы.

© Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал 1 из 2

А вот певица Полина Гагарина, которая снималась на той же площадке у ММДЦ «Москва-Сити», практически не замерзла, ведь она выступала в белоснежном лыжном комбинезоне.

Вообще никто из звезд на погодные условия не жаловался, рассказывают организаторы. Потому что Новый год – это драйв, артисты были на нужной волне и не капризничали.

Костюмеры и гримеры Первого канала старались, чтобы артисты не слишком страдали на съемках. Один из лайфхаков – согревающие подкладки для одежды, которые можно положить в карман или закрепить на спине или на других замерзающих частях тела. Похоже, костюмеры Первого скупили все запасы подобных гаджетов в спортивных магазинах.

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Лобода в «Космосе» и «Любэ» в метро

© Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал 1 из 3

Некоторым артистам повезло сниматься в тепле. Например, певица Светлана Лобода блистала в недавно отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ. Большой сияющий макет Земли стал эффектным фоном для ее хита Superstar, рассказывают на съемочной площадке.

Не стали морозить и Веру Брежневу – она тоже снималась в павильоне «Космос». В «Новогодней ночи на Первом» у певицы будет целых два выхода.

© Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал 1 из 2

На ВДНХ также засветились звездная пара Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой и певица Юлианна Караулова, которая снималась прямо у легендарного монумента «Рабочий и Колхозница».

© Максим Ли, Первый канал

А музыканты «Любэ» во время съемок грелись в метро, так что фанаты увидят Николая Расторгуева в антураже столичной подземки. Для съемок группы выбрали станцию метро «Фонвизинская».

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Карусель для Монеточки и дворец для Киркорова

© Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал 1 из 2

Новогодним сюрпризом для зрителей будет появление в телешоу 20-летней певицы Монеточки, которая в 2018 году стала суперпопулярной. Съемки проходили морозной ночью на Манежной площади возле рождественской карусели в парижском стиле.

© Максим Ли, Первый канал

Хрупкая Монеточка откатала несколько дублей, хотя на термометре было около минус 17-ти. Как рассказали организаторы, на съемку девушка приехала вместе со своей семьей почти в полном составе – мамой, сестрой и бабушкой. Всех родственников певицы можно будет разглядеть в массовке.

А вот другого любимца публики – Сергея Шнурова, на песнях которого выросла юная Монеточка, – сняли прямо в спорткомплексе «Олимпийский», где у группировки «Ленинград» проходили концерты.

© Максим Ли, Первый канал

Поп-король Филипп Киркоров в «Новогодней ночи» представит, конечно же, свой главный хит года – «Цвет настроения синий». Для съемок выбрали не что-нибудь, а Большой Царицынский дворец.

© Максим Ли, Первый канал

Знаковым местом для съемок новогоднего шоу уже стал Большой театр России. Внутри легендарного здания записывали оперную диву Анну Нетребко с ее супругом – драматическим тенором Юсифом Эйвазовым.

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Включите снег

Народный артист России Александр Малинин выступит в «Новогодней ночи» со своей дочкой, 18-летней Устиньей. Съемки проходили у Московского международного Дома музыки.

© Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал 1 из 2

Обильные декабрьские снегопады не всегда помогали на съемках, рассказывают организаторы. Когда снег нужен – его нет. На помощь природе всегда приходили спецэффекты.

Так, певец Дима Билан на съемках «Новогодней ночи» на территории центра дизайна Artplay танцевал под искусственный снег, ведь без него не будет новогоднего настроения.

© Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал © Максим Ли, Первый канал 1 из 3

Снег специально «включали» и для съемок номера Татьяны Навки и Жасмин, который снимался на Триумфальной площади у подножия памятника Владимиру Маяковскому.

Ведущими «Новогодней ночи» станут любимые ведущие Первого канала разных поколений. Они поздравят телезрителей с Новым 2019 годом с высоты птичьего полета – 328 метров над землей! Но где находится это место, организаторы пока не раскрывают.

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