РИАМО - 25 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» отменили и задержали свыше 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержаны шесть рейсов, четыре отменены. В «Домодедове» задержали 11 рейсов, 10 отменили, в «Шереметьеве» задержаны 10 рейсов.

В аэропорту «Жуковский» задержаны два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

По данным туристического сервиса Aviasales, самым напряженным днем в работе столичных аэропортов станет предпоследний день уходящего года – 30 декабря.