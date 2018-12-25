РИАМО - 25 дек. Многокилометровые пробки образовались на дорогах столицы вечером во вторник, загруженность движения уже достигла восьми баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, стоит почти вся западная сторона МКАД на внутреннем и внешнем направлениях, движение практически парализовано на внутренней стороне на юге МКАД, на внутренней и внешней сторонах на северо-западе дороги. Также большие заторы наблюдаются на Третьем транспортном, Садовом кольцах. Перегружены улицы в центре столицы: Кремлевская, Москворецкая набережные, Зубовский бульвар, улица Знаменка.

По прогнозу сервиса, ситуация ухудшится после 19:00, пробки составят девять баллов, после 20:00 – восемь баллов. Нормализуется ситуация на дорогах после 21:00 – затруднения прогнозируют на уровне шести баллов и на уровне четырех – после 22:00.

Ранее ЦОДД столицы сообщал, что на дорогах во вторник будет напряженная обстановка. Автомобилистам рекомендуется по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей. Специалисты прогнозируют, что основной пик загруженности дорог придется на 24-28 декабря, но к 31 числу трафик движения пойдет на спад.