РИАМО - 25 дек. Команда из Подмосковья завоевала бронзу на турнире по керлингу, который завершился в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Красноярске завершился Кубок России по керлингу среди женских команд.

«По результатам соревнований сборная Московской области завоевала третье место. Второе место заняла сборная Москвы, а первое – команда Санкт-Петербурга», – отмечается в сообщении.

По мнению министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, регион по праву занял призовое место на Кубке России.

«Московская область представлена сильными спортсменами, в числе которых – Дарья Стеклова, выигравшая первенство России по керлингу среди смешанных пар. Надеемся, наши керлингистки продолжат выступать на столь высоком уровне и в соревнованиях международного масштаба», – отметил министр.