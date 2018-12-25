РИАМО- 25 дек. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 225 воспитанников на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Здание возведут по адресу: Сельскохозяйственная улица, владение 35 (СВАО, Останкинский).

«Здесь большая новая застройка, и детский сад просто необходим. Садик будет построен за счет инвесторских средств, а затем передан городу. Всего в новом микрорайоне планируется возвести два детских сада», – отмечается в сообщении.

Трехэтажный детский сад рассчитан на девять групп по 25 детей в каждой.

«В групповых ячейках предусмотрена раздевалка, игровая и спальная комнаты, буфетная. Помимо этого, в здании оборудуют помещения для музыкальных и спортивных занятий, проведения кружков и детских утренников. На прилегающей территории садика обустроят игровые площадки с теневыми навесами и спортивную площадку, разобьют цветники и высадят деревья», – дополняется в материале.

Срок действия разрешения на строительство – до октября 2019 года.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок детского сада. К проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.