РИАМО - 25 дек. В следующем году в Московской области проведут комплексное благоустройство территорий, прилегающих к 10 автомагистралям, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В 2019 году будет реализована программа по благоустройству территории вдоль 10 крупных вылетных автомагистралей, на протяжении от МКАД до Малого бетонного кольца. Мероприятия по благоустройству будут выполняться в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды», – говорится в сообщении.

Планируется благоустроить территорию, прилегающую к магистралям М-5 «Урал», А-103 «Щелковское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», М-8 «Ярославское шоссе», М-7 «Горьковское шоссе», а также к Пятницкому, Егорьевскому, Волоколамскому, Носовихинскому и Старому Симферопольскому шоссе.

Так, здесь приведут в порядок обочины вдоль автодорог, модернизируют линии наружного освещения, обновят остановочные павильоны, пешеходные переходы и другие объекты придорожной инфраструктуры.

Кроме того, ликвидируют несанкционированные рекламные конструкции, а законно установленные – улучшат.

В благоустройстве территорий, прилегающих к автомагистралям, задействованы областные министерства благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры, имущественных отношений, потребительского рынка и услуг, а также Главное управление информационной политики, Главное управление региональной безопасности.

Автомагистрали, которые благоустроят в 2019 году, проходят через территорию 21 муниципального образования Московской области. В этих муниципалитетах сформированы штабы, которые будут координировать весь комплекс работ по благоустройству.