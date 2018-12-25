РИАМО - 25 дек. В Московской области коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за сильного снегопада, для уборки дворов и общественных пространств задействовано более 6 тысяч сотрудников ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В связи с обильным снегопадом в уборке дворов и общественных пространств Подмосковья задействовано более 6 тысяч сотрудников ЖКХ и 1,4 тысячи единиц уборочной спецтехники. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы и средства», – говорится в сообщении.

Так, в приоритетном порядке проводится расчистка подходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам, уборка от снега дворовых территорий, тротуаров. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными средствами.

Вывоз снега осуществляется в специально определенные для этого места. Таких мест для централизованного вывоза и складирования снега на территории Подмосковья подготовлено 287.

Во вторник в Подмосковье ожидается облачная погода, небольшой снег, местами возможно образование гололедицы. Температура воздуха составит минус 12 минус - 7 градусов.