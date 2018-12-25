РИАМО - 25 дек. Самым напряженным днем в работе столичных аэропортов станет предпоследний день уходящего года – 30 декабря, пишет во вторник «Интерфакс».

Такие данные предоставил туристический сервис Aviasales.

«Так, 25% всех праздничных бронирований приходится на последний день этой недели», – сказал PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис.

По его словам, среди внутренних направлений самыми популярными будут Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

«Именно эти направления вошли в топ популярных рейсов москвичей. В среднем улететь туда можно за 9,7 тысячи рублей. В зарубежный рейтинг попали Ереван, Кишинев, Тбилиси, Стамбул и Прага. Средняя цена билета на Новый год – 16,9 тысячи рублей», – уточнил Дзенис.

Он посоветовал туристам приезжать в аэропорты заранее, не позднее чем за три часа до вылета – возможны пробки на дорогах, а также длинные очереди в терминалах.

Также эксперты рекомендуют добирать до аэропорта аэроэкспрессом, а не на личном автомобиле или такси.

«Чтобы ускорить процесс получения посадочного талона лучше воспользоваться онлайн-регистрацией», – уточняется в сообщении.