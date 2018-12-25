РИАМО - 25 дек. В Подмосковье и Москве 26 декабря ожидается сильный снегопад, который продолжится до середины дня 27 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Грядущей ночью по югу Центрального федерального округа с запада на восток будет перемещаться циклон. Днем 26 декабря этот циклон переместится ближе к Поволжью, а в западной половине Центрального округа на погоду начнет оказывать влияние другой - скандинавский циклон. В центральных областях 26 декабря из-за влияния южного и скандинавского циклонов ожидается снежная погода. Местами будет усиливаться ветер, возможна метель.

«В Москве снегопад из-за скандинавского циклона прогнозируется во второй половине дня 26 декабря: температура в Москве минус 7-9 градусов, по области минус 7-12 градусов. На западе Московской области, возможно, на северо-западе столицы снег будет интенсивнее», — говорится в сообщении.

В ночь на 27 декабря снегопад в столице будет продолжаться, температура в Москве минус 11-12 градусов, по области минус 10-15 градусов. Днем 27 декабря снегопад ослабеет, температура в Москве до минус 7-9 градусов, по области до минус 7-12 градусов.