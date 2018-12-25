РИАМО - 25 дек. «Мострансавто» обеспечит транспортное обслуживание гостей главной новогодней елки страны, которая пройдет 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Комфортабельные автобусы большой вместимости из Одинцовского, Подольского, Домодедовского, Наро-Фоминского филиалов доставят до места проведения мероприятия и обратно более 160 детей», - отмечается в материале.

Все транспортные средства, задействованные в перевозках, прошли необходимые предрейсовые проверки. Автобусы марки ЛиАЗ-5250 оснащены желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Особое внимание также уделяется подбору водителей и их инструктажу.

В сообщении уточняется, что «Мострансавто» регулярно обслуживает детские мероприятия, важное место среди которых занимают новогодние елки. Всего на праздничные торжества предприятие перевезет более 500 юных пассажиров Подмосковья.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.