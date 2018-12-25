РИАМО - 25 дек. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает слишком слабым наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей для матери, которая бросила своего ребенка в подъезде дома в подмосковном Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Щелковский суд во вторник вынес приговор в отношении мамы, оставившей малыша в подъезде. Ее признали полностью виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности» и статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Гринишак привлечена к наказанию в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Она освобождена из-под стражи в зале суда.

«Для нас такое решение суда равносильно оправданию. Влиять на суд я не могу, как не могу и оспорить его решение в рамках своих полномочий. Я обратилась в прокуратуру Московской области с просьбой выступить в защиту ребенка. В интересах мальчика – остаться в приемной семье. Сейчас наша главная задача – сделать все возможное, чтобы не травмировать его снова. Думаю, испытаний на его долю выпало уже достаточно», – сообщила Мишонова.

В октябре во втором подъезде многоэтажного дома на улице Комарова в Щелкове жильцы нашли полуторагодовалого мальчика. Местные жители сообщили об этом в правоохранительные органы, которые установили личность мальчика и его матери. Ей оказалась 40-летняя гражданка Украины Татьяна Гринишак.