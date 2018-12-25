РИАМО - 25 дек. Министерство обороны России изготовило дизайнерский календарь на 2019 год с элементами военного юмора – рядом с названием месяца размещены различные армейские шутки, сообщает Газета.ru.

«Январь иллюстрирует снимок ракетного комплекса в заснеженном лесу. Страница подписана: «Доставка грузов в любую точку мира», – говорится в сообщении.

В календаре есть девушка с винтовкой и фраза «от некоторых женщин сносит голову», вооруженные люди в снегу с подписью «российские подснежники», пусковая установка – «суровая российская электровафельница» и другие фотографии.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на календарь. Кому-то он понравился, а кто-то не оценил шутки ведомства, назвав это «милитаризацией общества».