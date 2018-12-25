РИАМО – 25 дек. Россия готова к возможному экономическому кризису, в основном это получилось за счет уменьшения зависимости от внешних заимствований, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Кризисы случаются. Если посмотрим длинную историю мировой экономики, то спады время от времени происходят. Разной глубины, разного масштаба, разного охвата. В последнее время они становятся глобальными. <…> В этом году рынки действительно не очень спокойные – многие пугают возможной рецессией. США после многих лет мягкой денежно-кредитной политики, когда выдавались очень дешевые деньги, начали ее ужесточать. Появились риски для компаний, которые находили финансирование по низким ставкам, и их активы были переоценены», – сказала в интервью Радио «Комсомольская правда» Набиуллина.

Глава ЦБ отметила готовность России к финансовым санкциям. Она уточнила, что в стране создается та критически важная финансовая инфраструктура, которой раньше не хватало.

«Мы обязаны готовиться к любым сценариям. Во-первых, должны сделать нашу финансовую систему крепкой. Любые внешние ограничения сразу отражаются на ее слабых звеньях. Вот поэтому во время кризисов в банковской системе часто возникает эффект домино. Во-вторых, мы создаем ту критически важную финансовую инфраструктуру, которой у нас в стране не хватало», – отметила она.

По ее словам, Россия очень долго полагалась на международные системы, но, как выяснилось, они готовы исполнять односторонние санкции. От этого можно защититься, только создав у себя аналоги.

«Для национальных целей уже создали платежную систему «Мир» и систему передачи финансовых сообщений (СПФС – аналог SWIFT). Через нее уже проходит 10% сообщений. Более сложная задача – распространение этой системы для внешнеторговых расчетов. Задача решаемая, но она требует больше времени», – подчеркнула Набиуллина.

Также Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях. По ее словам, задача регулятора и всей экономики — держать низкую инфляцию. В этом случае «наша валюта будет более привлекательна для вложений».

Что касается ипотечных заемщиков, то Центробанк уже прорабатывает возможность помощи им. Правда, по словам Набиуллиной, некоторые кредитные организации пока против этого, но к людям нужно подходить человечно.

«Мы сейчас обсуждаем эту инициативу. Ее суть в следующем: если человек взял ипотечный кредит, а потом попал в тяжелую жизненную ситуацию, то у него будет право один раз получить отсрочку по выплате процентов по кредиту на несколько месяцев. Банки пока против. Но, на мой взгляд, такая возможность у гражданина должна быть. Такой законопроект сейчас прорабатываем», – заключила она.